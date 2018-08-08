Маск рассматривает возможность выкупа компании Tesla

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в твиттере заявил, что допускает возможность выкупа всех акций своей компании по производству электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он допускает выкуп акций Tesla по цене $420 за акцию.

Он также добавил, что финансирование этого решения обеспечено.

По данным Reuters, после твита Маска котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию.

Как отмечается, в компании отказались комментировать твит Маска.

В настоящее время Илон Маск владеет 22% акций Tesla.