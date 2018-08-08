«Реал» одолел «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
Мадридский "Реал" взял верх над "Ромой" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча проходила в рамках турне команд по США на стадионе "Метлайф" в Ист-Рутерфорде и завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.
На 2-й минуте игры счет открыл хавбек "королевского клуба" Марко Асенсио, а на 15-й минуте форвард Гарет Бэйл увеличил преимущество своей команды. Римляне смогли отыграть один мяч усилиями полузащитника Кевина Стротмана в конце матча, однако на большее "волков" не хватило.
Ранее сообщалось, что "Челси" обыграл "Лион" в матче Международного кубка чемпионов.
Футбол. Международный кубок чемпионов
"Реал Мадрид" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Рим, Италия) - 2:1
Голы: 1:0 - Асенсио, 2; 2:0 - Бэйл, 15; 2:1 - Стротман, 83.
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