В Иране предотвращены теракты в крупных городах страны

Иранским силовикам удалось задержать и обезвредить в западных провинциях две группы боевиков, которые также планировали теракты в крупных городах страны, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление иранской разведки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило во вторник вечером министерство информации и национальной безопасности Ирана, сотрудники службы безопасности ведомства обнаружили и обезвредили террористов, которые планировали атаки в Курдистане и Хузестане на западе и юго-западе страны соответственно.

В ходе операции были арестованы шесть террористов, изъято их вооружение. Они имели при себе автоматы, пистолеты, гранаты, приборы ночного видения, значительное количество боеприпасов. Полиции в провинции Курдистан удалось не допустить жертв в городе Секкез, где террорист бросил гранату в полицейский участок.

Задержанные были связаны с такфиристскими и сепаратистскими группировками. Из изъятых у них документов стало известно, что они намеревались совершить еще несколько терактов в крупных городах Ирана, а также планировали транспортировку большого количества взрывчатых веществ для осуществления серии взрывов, пишет агентство.