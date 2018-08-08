В туалете самолета в Нью-Йорке нашли человеческий эмбрион

Один из уборщиков авиакомпании American Airlines в ходе уборки утром во вторник обнаружил человеческий эмбрион в туалете самолета в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщает местный телеканал CBS17, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мертвый плод был найден через несколько часов после того, как ночной рейс 1942 из Шарлотты, штат Северная Каролина приземлился в Нью-Йорке. На место инцидента вызвали сотрудников полиции аэропорта, которые позже передали дело в прокуратуру.

"Мы продолжаем расследовать подробности этой трагической и деликатной ситуации, и мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами", - заявил представитель American Airlines.

Представители аэропорта в Twitter предупредили пассажиров всех рейсов, вылетающих с этой же полосы, о возможной задержке из-за "нерабочего самолета", который обследовала полиция.