Cтали известны новые подробности переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на "российский документ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что список конкретных предложений российской стороны по контролю над вооружениями был получен от источника, связанного с лицами, участвовавшими в переговорах и подготовке к ним.

Также сообщается, что судя по итогам саммита в Хельсинки, а также сопутствующих переговоров, российский лидер настроен на сохранение договоренностей по ядерному оружию, несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном.