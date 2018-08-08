Постпред России при СНГ покинет пост в ближайшее время

Постпред России при СНГ Андрей Шведов в ближайшее время покинет должность. Об этом он сам рассказал в интервью "Известиям", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я провел прощальные мероприятия в исполкоме организации и с постпредами других стран при СНГ. Последний месяц, как говорят, нахожусь на низком старте", - заявил Шведов.

Он отметил, что надеется продолжить работу в МИД России и заниматься вопросами, связанными с СНГ. Преемником Андрея Шведова на посту, скорее всего, станет заместитель директора первого департамента стран СНГ МИДа Андрей Грозов.