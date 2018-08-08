Сами Насери рассказал о своем состоянии после драки в Москве
8 августа 2018 08:04 462
Звезда фильма "Такси" Сами Насери заявил, что не получал сильной травмы в результате драки в одном из московских баров. Об этом артист написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Насери опубликовал фото со своим братом Биби и путешественником Федором Конюховым.
"Спасибо всем, кто не подхватил дезинформацию о моей якобы травме головы...Я чувствую себя прекрасно", - отметил актер.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в избиении Сами Насери. Врачи сообщали, что актер перенес операцию и в настоящее время чувствует себя хорошо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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