Демократам предсказывают победу на промежуточных выборах в США

Американские эксперты уверены, что на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США удача улыбнется Демократической партии, которая сейчас находится в меньшинстве как в сенате, так и в палате представителей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Борьба за места в конгрессе развернулась на всей территории Соединенных Штатов. Если в одних штатах исход выборов решен, то в других между двумя партиями развернулось самое серьезное противостояние. На кону - контроль в законодательном органе, который определяет важнейшие направления развития страны как на внутренней, так и на международной арене. В одном из так называемых колеблющихся штатов, Миссури, побывал корреспондент РИА Новости.

Штат Миссури расположен практически в самом центре страны. Неожиданно для многих в 2016 году на президентских выборах в нем одержал решительную победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Спустя два года эксперты предсказывают падение популярности республиканцев как в Миссури, так и в других штатах.