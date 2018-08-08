«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех
Пользователи сети превратили в мем фотографию скелета человека, который еще при жизни потерял руку и установил нож в качестве протеза. Оригинальный снимок был опубликован журналом Archaeology Magazine в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Археологи заявили, что обладатель скелета жил в шестом веке, был воином и принадлежал древнегерманскому племени Лангобардов. Он похоронен в Северной Италии и носил оружие на месте предплечья.
Пользователи сети поразились древним технологиям в медицине. Они начали сравнивать погибшего воина с героями современных популярных фильмов и сериалов и нарекли его "первым в мире киборгом".
Археологи обнаружили скелет с ножом вместо руки в начале апреля 2018 года, однако тогда новость не привлекла внимания широкой общественности. Ученые выяснили, что мужчина умер в возрасте 40-50 лет. До этого он потерял руку в результате тяжелой травмы.
Ранее пользователи сети посмеялись над нелепой смертью жителя древнего города Помпеи, раздавленного камнем во время извержения вулкана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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