«Первого в мире киборга» из старинной могилы подняли на смех

Пользователи сети превратили в мем фотографию скелета человека, который еще при жизни потерял руку и установил нож в качестве протеза. Оригинальный снимок был опубликован журналом Archaeology Magazine в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Археологи заявили, что обладатель скелета жил в шестом веке, был воином и принадлежал древнегерманскому племени Лангобардов. Он похоронен в Северной Италии и носил оружие на месте предплечья.

Пользователи сети поразились древним технологиям в медицине. Они начали сравнивать погибшего воина с героями современных популярных фильмов и сериалов и нарекли его "первым в мире киборгом".

Археологи обнаружили скелет с ножом вместо руки в начале апреля 2018 года, однако тогда новость не привлекла внимания широкой общественности. Ученые выяснили, что мужчина умер в возрасте 40-50 лет. До этого он потерял руку в результате тяжелой травмы.

Ранее пользователи сети посмеялись над нелепой смертью жителя древнего города Помпеи, раздавленного камнем во время извержения вулкана.