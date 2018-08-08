Три жителя Нью-Йорка пострадали от молний
8 августа 2018 08:59 140
В Нью-Йорке от ударов молний пострадали три человека. Гроза разразилась над районом Куинс. Двое из трех пострадавших - мужчины 30 и 40 лет - играли в футбол в городском парке. Они были госпитализированы, состояние одного из них - критическое.
Еще один человек получил не угрожающие жизни травмы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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