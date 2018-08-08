Компанию Apple могут вынудить отказаться от разъема Lightning

Евросоюз может обязать производителей смартфонов использовать для зарядки единый порт. В таком случае Apple придется расстаться с разъемом Lightning, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Эксперты из ЕС настаивают на введении единого разъема для того, чтобы снизить количество электронных отходов. Ежегодно выбрасывается порядка 51 тонны такого мусора, передает Reuters. Кроме того, Евросоюз выступает за большее удобство для пользователей.

В 2009 году по предложению Еврокомиссии ряд компаний, в том числе Apple, Samsung, Nokia и Huawei по предложению Еврокомиссии добровольно согласились ввести на своих новейших смартфонах единые зарядные устройства. Позже был утвержден мини-USB - единый стандарт зарядки для всех европейских смартфонов.

Затем, с течением времени, некоторые компании отказались менять разъемы в своих моделях. Комиссар по конкуренции ЕС Маргрет Вестагер заявила, что добровольный подход дал неудовлетворительный результат, в связи с чем Еврокомиссия рассмотрит другие меры.