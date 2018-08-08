Фанаты «Ливерпуля» встретили аплодисментами ставшего объектом насмешек вратаря

Болельщики "Ливерпуля" поддержали голкипера команды Лориса Кариуса, который после финала Лиги чемпионов прошлого сезона стал объектом критики и насмешек. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фанаты "красных" тепло встретили аплодисментами своего вратаря, вышедшего на замену в товарищеском матче против "Торино". Таким образом болельщики выразили поддержку немцу.

"Честно говоря, я не был удивлен. По-человечески я надеялся на это. Болельщики "Ливерпуля" показали себя с лучшей стороны", - сказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью клубному изданию This Is Anfield после игры.

В финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала" Кариус допустил ряд курьезных ошибок, которые привели к поражению "Ливерпуля".