Американка приняла знаменитого музыканта за бомжа и дала ему денег

Жительница США решила заплатить за еду бездомного мужчины, который в действительности оказался знаменитым кантри-певцом Китом Урбаном. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американка Рут Рид (Ruth Reed) рассказала, что встретила "нуждающегося" в городе Кэмден, штат Нью-Джерси. Мужчина стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок. Женщина вызвалась помочь.

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка заметила, что он похож на известного музыканта Кита Урбана, и оказалась права. "И тут я поняла, какой же идиоткой я выглядела", - отметил Рид.

При этом она все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.