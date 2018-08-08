TCL выпустит смартфон под брэндом Palm
8 августа 2018 10:39 136
В базах Федеральной комиссии США по связям (FCC) и некоммерческой организации Wi-Fi Alliance обнаружилась информация о первом устройстве под воскрешенной маркой Palm, которая была одним из первопрохоцев на рынке умных мобильных устройств. Однако новая модель, упоминаемая в документах как PVG100, флагманом не станет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Судя по сертификату, модуль Wi-Fi смартфона может работать только в диапазоне частот 2,4 ГГц. Отсутствие поддержки 5 ГГц говорит о том, что новинка будет относиться к бюджетному уровню, в лучшем случае - окажется смартфоном-середнячком.
В качестве производителя указана Palm Ventures Group, сообщает Android Police. Работать аппарат должен на операционной системе Android 8.1.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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