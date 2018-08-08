Медики рассказали о состоянии Сами Насери после операции

Главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья французского актера Сами Насери после операции, сообщает РИА "Новости". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский актер, широко известный по серии фильмов "Такси", перенес операцию в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу в результате драки в московском караоке-баре.

По словам Нероева, Насери чувствует себя хорошо, но ему еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

"Гражданин Франции Сами Насери чувствует себя хорошо. Сложная хирургическая операция выполнена успешно", - сказал Нероев.

Офтальмолог также отметил, что французский актер в настоящее время находится под наблюдением специалистов НИИ имени Гельмгольца.