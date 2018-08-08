Стало известно имя главной героини сериала «Бэтвумен»

Главную роль в сериале "Бэтвумен", который будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн, исполнит австралийская актриса Руби Роуз. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что до выхода сериала "Бэтвумен" Роуз появится в образе супергероини в кроссовере DC, премьера которого намечена на декабрь. Роуз известна ролями в сериале "Оранжевый - хит сезона" и фильмах "Три икса: Мировое господство", а также "Джон Уик 2".

По данным издания, продюсерами сериала "Бэтвумен" станут Грег Берланти и Сара Шечтер, которые работали над сериалами "Флэш" и "Супергерл". Сценаристом проекта станет Кэролайн Драйз, известная по "Дневникам вампира".