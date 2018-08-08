В США судят армянского оборотня в погонах - ПОДРОБНОСТИ

В федеральном суде Центрального округа Калифорнии в Лос-Анджелесе признал себя виновным Джон Саро Балиян, выходец из Армении и бывший детектив полиции города Глендейл, где проживают больше 65 тысяч его соотечественников, составляя одну из крупнейших городских армянских общин за пределами этой страны, передает Day.Az со ссылкой на news.rusrek.com.

Признав вину, 45-летний Балиян подтвердил судье Джону Уолтеру, что вымогал взятки, чинил помехи правосудию и лгал федеральным агентам. Он согласился сотрудничать с прокуратурой, но обвинения все равно грозят бывшему детективу лишением свободы сроком до 35 лет, хотя приговор, который судья Уолтер назначил на сентябрь без уточнения даты, будет куда меньше. Крейг Миссакян, адвокат Балияна, от комментариев воздержался.

После ареста Балияна 15 мая этого года в пресс-релизе федеральной прокуратуры со ссылкой на предварительное обвинение утверждалось, что "за 6 месяцев 2017 года с Балияном беседовали сотрудники нескольких правоохранительных органов, и он постоянно делал ложные заявления и искажал свои связи с преступными элементами". В апреле 2017 года Балиян соврал агенту ФБР и детективам полиции Лос-Анджелеса, "пытаясь скрыть свои связи и преступное сотрудничество с членами банды, мексиканской мафией и армянской организованной преступностью".

В другой беседе с агентом ФБР и следователем министерства внутренней безопасности в июне 2017 года Балиян предположительно солгал, отрицая, что получил деньги за то, что в феврале 2017 года за плату назвал "осужденному преступнику" двух армян, которые обокрали его офис. Один был некто по прозвищу "Сако", а второй наркоманом Артуром Барберяном.

Позже "осужденный преступник" стал тайным осведомителем ФБР и сообщил, что заплатил за это Балияну 2 тыс. долларов авансом и 8 тыс. долларов позже. Он также сообщил, что данные Барберяна детектив полиции Балиян пытался получить у федерального маршала Рика Шоу. Ложь федеральным агентам и все прочнее входит в ассортимент преступлений, которые легко доказать, чем, например, сейчас успешно пользуется независимый прокурор Роберт Мюллер, расследующий "русский след" в избрании Дональда Трампа президентом.

Детектив Джон Балиян, которого также называли Саро, предположительно инструктировал осведомителя "CH-3" избивать армян, чтобы получать с них деньги. По словам осведомителя, Балиян пояснил, что "если армянина не бить, он не будет уважать и платить".

Говоря об этих "мафиях" в Калифорнии, можно выделить одну прелюбопытнейшую деталь в деле Саро Балияна. В феврале 2016 года мексиканский бандит Хосе Лоза по кличке "Тыква" (Pumpkin) с помощью детектива Саро Балияна получил 100 тыс. долларов не с кого-нибудь, а с легендарного армянского вора в законе Армена Казаряна по кличке "Псо". Коронованный в 1991 году в Ростове-на-Дону, в США Казарян жил в Глендейле и закон не нарушал, а, пользуясь авторитетом "законника", решал споры других преступников, получая за это "воровскую долю". В 2010 году "Псо" арестовали и он оказался в федеральной тюрьме Лос-Анджелеса вместе с "Тыквой". Как и за что Лоза "оштрафовал" Казаряна на 100 тыс. долларов, не уточняется, но в предварительном обвинении следователь Майкл Хайлен сообщил, что, по словам осведомителя "CH-3", Балиян сказал Хосе Лоза, будто "Псо" играл в казино Лас-Вегаса "на миллион долларов".

Так или иначе, армянский авторитет отдал мексиканскому 100 тысяч долларов двумя равными порциями, причем вторые 50 тысяч "CH-3" получил от неизвестного ему армянина и передал Балияну. Детектив поручил осведомителю раздать эти деньги трем членам мексиканской мафии, 5 тыс. долларов оставить себе и часть взял сам.