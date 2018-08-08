Аномальная жара начала убивать европейцев - ВИДЕО

Невероятная жара в буквальном смысле начала убивать европейцев. Первые жертвы в Испании - от теплового удара погибли уже 9 человек. Десятки пострадавших в Германии. Люди теряют сознание прямо на улицах, больницы переполнены. У большинства пациентов - обезвоживание и сердечные приступы. Во Франции столбик термометра взлетел до +50. И вместо прогулок по Елисейским полям местные и туристы предпочитают проводить время в фонтанах, импровизированный пляж разбили даже на берегу Сены, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отдыхающих экстренно эвакуируют с курортов Испании. Только Валенсию, охваченную лесными пожарами, покинули более 2,5 тысяч человек. Огонь поглощает все новые и новые территории - самый крупный очаг в муниципалитете Мученте, от сотен домов осталась лишь горстка пепла. Из-за аномальной жары полыхают сейчас леса Португалии, Италии, Швеции. А в Финляндии из-за рекордных температур исчезли все комары. Зато в пекле прекрасно себя чувствуют слепни. В стране настоящее нашествие этих насекомых.

В Британии зной внезапно повысил статистику преступлений. В голову бьет не только солнце, но и алкоголь. Англичане ищут прохлады в пабах, проводят за барной стойкой весь день и литрами поглощают пиво, а к вечеру отправляются на "криминальные подвиги". За последние пару недель вооруженных нападений, ограблений и драк стало больше на 16 процентов.

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