Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

Чемпион мира по легкой атлетике 2015 года Николас Бетт разбился в автокатастрофе, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Sun, 28-летний спортсмен попал в смертельную аварию у себя на родине в Кении на следующий день после возвращения с чемпионата Африки.

Бетт был чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами и двукратным призером чемпионата Африки (400 метров с барьерами и эстафета). Его брат-близнец выступает в этой же дисциплине.