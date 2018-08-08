Чемпион мира по легкой атлетике погиб в автокатастрофе

8 августа 2018 11:41

Чемпион мира по легкой атлетике 2015 года Николас Бетт разбился в автокатастрофе, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Sun, 28-летний спортсмен попал в смертельную аварию у себя на родине в Кении на следующий день после возвращения с чемпионата Африки. 

Бетт был чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами и двукратным призером чемпионата Африки (400 метров с барьерами и эстафета). Его брат-близнец выступает в этой же дисциплине. 

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