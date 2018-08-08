В здании Национальной Олимпийской академии Ирана прогремел взрыв, есть погибшие

8 августа 2018 11:43

Взрыв произошел в спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

В результате погибли трое рабочих, которые находились в котельной.

Инцидент произошел на улице Сеул в здании Национальной Олимпийской академии Ирана.

Взрыв не привел к обрушению здания или пожару. Выясняются причины происшествия.

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