В здании Национальной Олимпийской академии Ирана прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел в спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В результате погибли трое рабочих, которые находились в котельной.

Инцидент произошел на улице Сеул в здании Национальной Олимпийской академии Ирана.

Взрыв не привел к обрушению здания или пожару. Выясняются причины происшествия.