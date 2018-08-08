В здании Национальной Олимпийской академии Ирана прогремел взрыв, есть погибшие
8 августа 2018 11:43 210
Взрыв произошел в спортивном комплексе "Энгелаб" в столице Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате погибли трое рабочих, которые находились в котельной.
Инцидент произошел на улице Сеул в здании Национальной Олимпийской академии Ирана.
Взрыв не привел к обрушению здания или пожару. Выясняются причины происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!