Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 131

Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 131 человека. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные, предоставленные официальным представителем национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее власти сообщали о 105 погибших и более 230 раненых.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. При этом местные власти заявляют о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей), очаг залегал на глубине 10 км. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая 6 августа была снята.