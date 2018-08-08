Люди объединились в большую цепь, чтобы спасти пловцов из озера - ВИДЕО

При просмотре кадров, снятых на озере Мичиган (США), может показаться, что отдыхающие затеяли какую-то странную игру, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, более 40 неравнодушных людей объединились в живую цепь не забавы ради, а чтобы спасти пловцов, попавших в зону быстрого течения.

На сей раз обошлось без жертв, но метеоролог Джинджер Зи, которая в своё время жила на берегах этого озера, говорит, что оно печально известно своими коварными течениями, так что во время каждого пляжного сезона случались трагические происшествия.

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