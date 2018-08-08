В Испании число погибших от жары возросло до десяти человек

Число жертв от жары в Испании за последние несколько дней увеличилось до десяти человек - в Каталонии скончался 62-летний мужчина, сообщает Система по медицинским чрезвычайным ситуациям (SEM). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что тело десятого погибшего нашли на улице, он мог получить солнечный удар.

Ранее сообщалось, что из-за жары, начавшейся на прошлой неделе, погибли девять человек. Всего в Каталонии от жары погибли четыре человека (двое в Барселоне и двое в Таррагоне), четверо погибли в Эстремадуре, двое в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.

Жара постепенно пошла на спад на Иберийском полуострове с понедельника, в среду и четверг метеорологи прогнозируют новое понижение температуры в большинстве районов.