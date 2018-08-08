Забит Самедов проведет бой с чемпионом муай-тай Брисом Гуидоном в Грозном

8 августа 2018 13:31

Азербайджанский боец К-1, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Забит Самедов проведет бой с французским чемпионом по муай-тай Брисом Гуидоном в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Бой с двухметровым французом Брисом Гуидоном, в прошлом известным бойцом K-1, пройдет 16 августа в Грозном.

Бой будет приурочен ко дню рождения первого чеченского президента Ахмата Хаджи Кадырова.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az