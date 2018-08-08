Забит Самедов проведет бой с чемпионом муай-тай Брисом Гуидоном в Грозном

Азербайджанский боец К-1, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Забит Самедов проведет бой с французским чемпионом по муай-тай Брисом Гуидоном в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Бой с двухметровым французом Брисом Гуидоном, в прошлом известным бойцом K-1, пройдет 16 августа в Грозном.

Бой будет приурочен ко дню рождения первого чеченского президента Ахмата Хаджи Кадырова.