Забит Самедов проведет бой с чемпионом муай-тай Брисом Гуидоном в Грозном
8 августа 2018 13:31 239
Азербайджанский боец К-1, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Забит Самедов проведет бой с французским чемпионом по муай-тай Брисом Гуидоном в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на Report.
Бой с двухметровым французом Брисом Гуидоном, в прошлом известным бойцом K-1, пройдет 16 августа в Грозном.
Бой будет приурочен ко дню рождения первого чеченского президента Ахмата Хаджи Кадырова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!