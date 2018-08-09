В Англии построили дом, застегнутый на молнию
Британский архитектор Алекс Чиннек представил публике свое последнее творение.
Это арт-объект Open to the public (открытый для общества), который находится в графстве Кент, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Необычное строение выглядит как офисное здание 1960-х годов. На его двух фасадах расположены гигантские застежки-молнии. Длина вертикальной молнии 8 метров, а горизонтальной - 15. Из-за того, что застежки немного "расстегнуты", зрители могут увидеть, что находится внутри здания.
На создание дома на молнии у Чиннека ушло 9 недель: над проектом трудились плотники, маляры и другие специалисты. Большинство работ было проведено в мастерской, а само здание команда Чиннека возвела всего за одну ночь, чем немало удивила общественность.
Застегнутый на молнию дом - временный проект, однако архитектор пока не сообщает, сколько именно здание просуществует.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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