В Сети появилось видео гонки МиГ-29 и Lamborghini Huracan - ВИДЕО

8 августа 2018 14:06

В Сети появилось видео гонки МиГ-29, находящегося на вооружении в Индии, и элитного спорткара Lamborghini Huracan. Машины посоревновались в скорости на аэродроме Даболим на Гоа, сообщает Daily Star. 

С первых же секунд самолет вырвался вперед. Автомобиль, ехавший на пределе возможностей, не смог догнать его, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По данным издания, соревнование проводилось в качестве рекламной акции. Так в Индии хотят привлечь как можно больше учеников в летные училища.

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В Сети появилось видео гонки МиГ-29 и Lamborghini Huracan

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