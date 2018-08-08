Впервые женщина-мусульманка избрана в Конгресс США - ВИДЕО

Демократка Рашида Тлаиб станет первой женщиной-мусульманкой в Конгрессе США, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Тлаиб набрала большинство голосов во время предварительного голосования, на котором выбирали демократического кандидата в палату представителей американского Конгресса от 13-го избирательного округа Мичигана. Члены других политических сил не выдвинули своих кандидатов, поэтому у Тлаиб не будет конкурентов во время основного голосования в Конгресс, которое пройдет 6 ноября. Таким образом она фактически обеспечила себе место в нижней палате парламента США.

Рашида Тлаиб родилась в 1976 году в семье палестинских мигрантов, имеет двух сыновей Юсуфа и Адама. В 2004 году она начала карьеру в политике и стала помощницей Стива Тобокмана, который работал в палате представителей Мичигана. Через четыре года он ушел с этой должности и поддержал кандидатуру Тлаиб, которая заняла его место.

6 ноября 2018 года в США выберут 435 членов палаты представителей 35 из 100 американских сенаторов и 39 губернаторов.

Напомним, что первым мусульманином, избранный в Конгресс США, стал афроамериканец Кейт Эллисон. Он представляет в Палате Представителей Конгресса США штат Миннесота, начиная с 2002 года.

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