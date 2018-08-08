Сотрудник отеля быстрее врачей спас жизнь турецкому паломнику - ВИДЕО

В Саудовской Аравии сотрудник ресепшна одного из отелей спас жизнь паломнику из Турции, своевременно применив медицинские знания, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Клерк отеля в Медине Фахд Гувайзи аль-Харби, медбрат по профессии, находился за своей стойкой в гостиничном холле, когда один из находившихся в зале мужчин упал с кресла лицом вниз.

Сотрудник отеля, увидев потерявшего сознание посетителя, бросился к нему и стал реанимировать его, пока другие присутствующие держали ноги пациента поднятыми вверх. Применение сердечно-легочной реанимации дало результат - уже через 2 минуты у турецкого паломника снова забилось сердце, и он пришел в сознание.

На кадрах записи камеры наблюдения видны и усилия аль-Харби по спасению жизни паломника, и в конце мужчина уже самостоятельно сидит на полу и приходит в себя, передает IslamNews.

"Я немедленно поспешил спасать паломника, оказал ему первую помощь еще до того, как на место прибыла команда", - отмечает сотрудник отеля.

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