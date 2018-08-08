Девушка в США пострадала от навязчивого ухажера - ВИДЕО

Девушка в США пострадала от навязчивого ухажера - после отказа оставить свой номер телефона парень повредил ее машину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Бейли Кантрелл припарковалась на стоянке у АЗС в штате Теннеси, когда к ее машине подошел молодой мужчина и предложил познакомиться. Женщина несколько раз отказалась давать ухажеру номер телефона. После этого отвергнутый парень взбесился и бросился на машину Кантрелл. Сначала он запрыгнул на капот и разбил лобовое стекло, помял капот, а потом несколько раз ударил ногой по стеклам автомобиля.

Девушка опасалась, что нападавший может достать нож или другое оружие, передает RawStory. Из-за нападения ей пришлось переехать в другой район города.

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