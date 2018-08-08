Коровы помогли полицейским задержать угонщицу во Флориде - ВИДЕО

Невольной участницей энсьерро - традиционного испанского забега от быков - стала 46-летняя американка Дженнифер Кауфмен, пытавшаяся скрыться от полицейских, но наткнувшаяся на стадо игриво настроенных коров. Ее попытки скрыться от рогатых преследователей сняли на видео с вертолета, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Описанные события произошли в минувшее воскресенье, 5 августа, в окрестностях Сэнфорда во Флориде. Дженнифер и ее приятель угнали кроссовер, однако их местоположение быстро вычислили полицейские. Завидев в небе служебный вертолет, злоумышленники съехали с дороги в лес и бросились наутек. Водителя быстро скрутили, а вот за его подельницей пришлось побегать, причем не одним стражам порядка.

Дело в том, что женщина набрела на пастбище, где ее ждало стадо коров. Животные явно соскучились по человеческому общению и ринулись за незнакомкой, то и дело норовя поддеть ее рогами. Погоня оказалась недолгой, поскольку у ограждения пастбища задыхающуюся Дженнифер ждали правоохранители.

О награждении жвачных животных за поимку беглянки ничего не сообщается.

Нажмите на видео для просмотра:

