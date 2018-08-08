Агрессивный бык подбросил случайного прохожего в воздух - ВИДЕО

Во время энсьерро (традиционного забега быков) по улицам испанского городка Эстелла одно из животных напало на мужчину, который не участвовал в забеге, а стоял на пороге дома. Об этом сообщает Mirror.

Бык начал бодать мужчину и рогами подбросил его в воздух. Упавший на землю пострадавший отбивался от быка ногами и руками, пока подбежавшие участники забега не отогнали животное. Мужчина отделался легкими травмами и разорванной одеждой. Он самостоятельно поднялся с тротуара и покинул место проведения забега, после чего полицейские вызвали машину скорой помощи, на которой раненого увезли в больницу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Энсьерро - испанский национальный обычай, групповой бег от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Популярное у туристов развлечение. Самое известное энсьерро в Испании проходит в городе Памплона в период праздников святого Фермина.

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