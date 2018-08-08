В Турции из-за дождей обрушились четыре моста
8 августа 2018 17:51 168
Обрушение четырех мостов, вызванное проливными дождями, произошло в районе города Унье провинции Орду на севере Турции, четыре человека получили ранения, сообщил мэр города Ахмет Чамъяр в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости."У нас в деревнях рухнуло после ливней четыре моста, риск обрушения одного остается. Четыре человека с переломами из-за обрушения мостов доставлены в больницы, 165 человек с текстильной фабрики нуждаются в эвакуации. Информации о погибших пока нет. Спасательные команды с помощью вертолетов работают над эвакуацией", - сказал Чамъяр в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что движение на основной автотрассе на севере Турции, проложенной вдоль черноморского побережья, перекрыто в обе стороны "в порядке предосторожности".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!