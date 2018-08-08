Сенатор США передал Путину письмо от Трампа

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, написал в своем твиттере, что передал администрации президента России Владимира Путина письмо от американского лидера Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам сенатора, он был "удостоен чести" передать администрации Путина письмо от Трампа.

"В письме подчеркивается важность дальнейшего взаимодействия по разным вопросам", - написал Пол.

Он отметил, что среди них - противодействие терроризму, активизация законодательного диалога и возобновление культурных обменов.