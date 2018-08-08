СМИ: в США готовятся к кибератакам Ирана

США готовятся к кибератакам, которые Иран может начать из-за возобновления санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом, рассказали Associated Press эксперты по кибербезопасности и разведке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Озабоченность по поводу возможной киберугрозы появилась еще в мае, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки 2015 года, в соответствии с которой США и другие государства ослабили экономические санкции в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.

Эксперты полагают, что угроза усиливается после того, как Вашингтон вновь ввел экономические санкции в отношении Тегерана.

Американские спецслужбы оценивают Иран в качестве одной из главных внешних киберугроз наряду с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Например, кибератаки 2012 и 2014 года, в которых американские власти обвинили Иран, были нацелены на банковский сектор и нанесли ущерб в десятки миллионов долларов, поясняет AP.

Агентство отмечает, что Иран отрицает использование своих кибервозможностей в целях удара по США.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что она возобновила санкции против Ирана, чтобы предотвратить его агрессию, добавляет агентство.