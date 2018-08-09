США вводят второй пакет санкций против России
9 августа 2018 00:21 193
В Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Госдепа.
"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу", - говорится в сообщении Госдепа.
Отмечается, что данное уведомление будет опубликовано в федеральном реестре "предположительно" 22 августа 2018 года.
В заявлении Госдепа говорится, что новые санкции вводятся из-за использования нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери против граждан России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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