США вводят второй пакет санкций против России

В Государственном департаменте США заявили, что 22 августа Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Госдепа.

"После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу", - говорится в сообщении Госдепа.

Отмечается, что данное уведомление будет опубликовано в федеральном реестре "предположительно" 22 августа 2018 года.

В заявлении Госдепа говорится, что новые санкции вводятся из-за использования нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери против граждан России.