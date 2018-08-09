Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию "Оскар"
Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию "Оскар"
Совет управляющих Американской киноакадемии проголосовал за введение новой номинации на премию Оскар - "Лучший популярный фильм", сообщает РИА Новости.
"Мы создадим новую категорию за выдающиеся достижения в популярном кино. Критерии выбора и другие детали будут объявлены позднее", - говорится в письме руководителей академии ее членам, процитированном порталом.
Сообщается, что, помимо новой категории, киноакадемия вносит и другие изменения в порядок проведения церемонии. Так, отныне наименее популярные категории не будут транслироваться вживую на ТВ, что сократит время церемонии в эфире. Более того, 92-я церемония награждения пройдет не 23 февраля 2020 года, как было объявлено ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. При этом уточняется, что дата 91-й церемонии останется прежней, она пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, 23 февраля 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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