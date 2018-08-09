Землетрясение в Индонезии: почти 400 человек погибли, более тысячи пострадали
9 августа 2018 08:46 186
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло почти до 400 человек. Пострадавших - более тысячи.
Власти острова Ломбок обратились к центральному правительству с просьбой объявить о национальной катастрофе, передает телеканал "Россия 24". 270 тысяч местных жителей остались без крыши над головой, их дома полностью разрушены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Мощные поземные толчки магнитудой около 7 зафиксировали на острове Ломбок 5 августа. Очаг землетрясения залегал на глубине всего лишь 10 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
8 Авг. 11:23 14 230
-
8 Авг. 13:11 6 887
-
8 Авг. 16:22 4 220
-
8 Авг. 10:44 3 040
-
8 Авг. 14:00 2 859