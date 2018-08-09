Демократы США хотят превратить Facebook в инструмент манипуляции избирателями

Социальную сеть Facebook хотят превратить в источник узаконенного слива данных. Демократическая партия США заявила, что намерена регулярно получать от компании информацию об интернет-пользователях, якобы чтобы предотвратить попытки воздействия на избирателей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Политики уверяют, что эта мера необходима перед осенними промежуточными выборами, сообщает телеканал "Россия 24".

Основатель Facebook Марк Цукерберг не раз уверял, что данные пользователей под защитой, но демократы все равно собираются готовить доклад с общим посылом "о чем толкуют в социальных сетях и как этому противостоять" и распространять среди пользователей нужную уже самим политикам информацию о кандидатах в конгресс.

При таком внутреннем вмешательстве удивительны упорные поиски давления извне. Ранее Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и выборы в конгресс этого года.