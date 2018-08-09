В Японии отменили более 100 авиарейсов - ПРИЧИНА

В четверг, 9 августа авиакомпании Японии отменили 104 внутренних рейса из-за тайфуна "Шаньшань", приблизившегося к северо-восточному побережью страны. Такие данные сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В основном изменения в расписании затронули рейсы из Токио, а также префектур Мияги и Ибараки. Приостановлено движение поездов на некоторых направлениях в восточных и северо-восточных регионах страны.

По данным метеорологов, скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 35 метров в секунду, при порывах - 50 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на северо-восточном побережье Японии выпадет до 150 миллиметров осадков, передает ТАСС. Высота волн в регионе может достигать 10 метров.

Это уже третий тайфун, обрушивающийся на Японию за последний месяц. В начале июля текущего года тропический шторм "Прапирун" вызвал наводнения и многочисленные оползни, в результате чего погибли более 200 человек.