Необычная авария с участием верблюда произошла в Индии - ВИДЕО

9 августа 2018 09:16

Необычная авария с участием верблюда произошла в Раджастане, Индия. Водитель легкового автомобиля сбил верблюда, и очевидцы 4 часа пытались достать пострадавшее животное из салона, сообщает Daily Mail.

На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Верблюд был ужасно напуган. Его голова выскочила из люка в крыше автомобиля", - сказал свидетель аварии Раджат Сингх.

Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше - он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов. Тем не менее животное выжило и сейчас проходит лечение.

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Нажмите на видео для просмотра:
Сбитый верблюд застрял в салоне автомобиля и 4 часа кричал от ужаса и боли

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