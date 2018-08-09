Необычная авария с участием верблюда произошла в Индии - ВИДЕО

Необычная авария с участием верблюда произошла в Раджастане, Индия. Водитель легкового автомобиля сбил верблюда, и очевидцы 4 часа пытались достать пострадавшее животное из салона, сообщает Daily Mail.

На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Верблюд был ужасно напуган. Его голова выскочила из люка в крыше автомобиля", - сказал свидетель аварии Раджат Сингх.

Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше - он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов. Тем не менее животное выжило и сейчас проходит лечение.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

