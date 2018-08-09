Необычная авария с участием верблюда произошла в Индии - ВИДЕО
Необычная авария с участием верблюда произошла в Раджастане, Индия. Водитель легкового автомобиля сбил верблюда, и очевидцы 4 часа пытались достать пострадавшее животное из салона, сообщает Daily Mail.
На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
"Верблюд был ужасно напуган. Его голова выскочила из люка в крыше автомобиля", - сказал свидетель аварии Раджат Сингх.
Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше - он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов. Тем не менее животное выжило и сейчас проходит лечение.
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