Легковушка на полном ходу протаранила пикап с людьми - ВИДЕО

В Канаде легковушка на полном ходу протаранила заглохший на автомагистрали пикап. Аварию зафиксировали камеры регистратора, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает Daily Mail, ДТП произошло в минувшую субботу, 4 августа, на шоссе 401 в Торонто. Пикап, в котором находились водитель и двое пассажиров, заглох посреди дороги. Его вручную оттолкали на разделительную полосу. Пока водитель звонил аварийным службам, в автомобиль на полной скорости врезалась легковушка.

От сильнейшего удара пикап развернуло: он буквально разлетелся на куски, а находившихся в салоне пассажиров выкинуло на асфальт. Водитель, находившийся снаружи, отлетел в сторону на несколько метров.

Пострадавших госпитализировали. Двое из них находились в состоянии средней степени тяжести.

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