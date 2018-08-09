В Австралии сотни умирающих из-за засухи коров окружили грузовик с водой - ВИДЕО

Штат Новый Южный Уэльс в Австралии переживает одну из самых сильных засух в своей истории. По данным университета Мельбурна, она может быть самой разрушительной за четыреста лет. Об этом сообщает местное издание news.com.au.

Прежде всего от сильнейшей засухи страдает рогатый скот, которого здесь много - данный регион считается сельскохозяйственным центром Австралии. На приведенной видеозаписи, сделанной с коптера, несколько сотен коров буквально окружили грузовик с водой, пытаясь напиться, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По данным издания, животные в этом штате ежедневно погибают от сильнейшей жажды. Из-за проблем с водоснабжением фермерам приходится гонять свои стада за десятки километров или постоянно привозить им цистерны с водой, как и поступил владелец скота на приведенном видео. Несмотря на старания фермеров, животные продолжают гибнуть.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл распорядился выделить из бюджета 190 миллионов австралийских долларов для поддержки страдающих из-за засухи фермеров. Кроме того, СМИ и общественные организации страны активно собирают деньги с населения для помощи животным.

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