Пошлины на автомобили могут сорвать торговую сделку США с Южной Кореей

С момента обострения напряженности в торговых отношениях США с другими странами конфликты дали только один конкретный результат: администрация президента США Дональда Трампа смогла пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, заставив Сеул пойти на уступки под угрозой пошлин на сталь и алюминий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Но и вокруг этой успешной сделки сохраняется неопределенность в ожидании решения администрации Трампа о том, следует ли вводить пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей по соображениям национальной безопасности, пишет Asia Times.



Южнокорейские законодатели заявляют, что не ратифицируют пересмотренное соглашение, если страна не получит освобождение от американских пошлин на автомобили.

"В случае если США обратятся к разделу 232 [Закона о содействии торговле 1962 года] для введения дополнительных тарифов на южнокорейские автомобили, парламент не может ратифицировать пересмотренное торговое соглашение", - заявил Хонг Юнг-пио из правящей Демократической партии Южной Кореи, которого цитирует The Wall Street Journal.

Основания для введения автомобильных тарифов те же, что и для пошлин на металлы, от уплаты которых Южная Корея была ранее освобождена. Белый дом утверждает, что обязательным условием национальной безопасности является конкурентоспособная автомобильная промышленность, поэтому тарифы необходимы для защиты отечественных автопроизводителей.



Неясно, будет ли администрация Трампа рассматривать вопрос о предоставлении Южной Корее освобождения от новых пошлин.