Офицер армянской армии разбился в жуткой автоаварии

Крупное ДТП произошло утром в четверг в Лорисйкой области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился 32-летний житель села Кучак Арагацотнской области Артак Григорян, на Спитакских поворотах на трассе Ереван-Ванадзор, двигаясь в сторону Ванадзора, съехал с проезжей части, врезался в железные ограждения и, перекувыркнувшись, упал в ущелье.

Как передает сайт shamshyan.com, водитель скончался на месте, его тело спасатели обнаружили вне машины.

На место прибыли сотрудники Дорожной полиции, оперативная группа Военной полиции из Ванадзора, оперативники из Спитака, представители Следственного комитета.

"Погибший служил в одной из воинских частей Минобороны Армении, был начальником автотехнической части, имел звание майора", - отмечается в сообщении.