Испанских туристов забыли в пещере во Франции - ВИДЕО

9 августа 2018 13:53

Любовь к приключениям и экскурсиям по пещерам едва не стоила жизни троим испанским туристам. Их забыли в горном провале во Франции. Отдыхающие приехали посмотреть на местную достопримечательность - карстовый колодец в Падираке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Но испанцы потерялись в подземных коридорах. Гиды ничего не заметили, и группа благополучно уехала в гостиницу. О пропавших путешественниках вспомнили только на следующее утро. Бедолаги всю ночь просидели без воды и еды в ледяном колодце, на глубине более сотни метров. Всех уже вытащили на поверхность и отвезли в больницу.

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Испанских туристов забыли в пещере во Франции

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