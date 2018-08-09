Мужчина сломал обе ноги, пытаясь нелегально попасть из Мексики в США - ВИДЕО

Мужчина сломал обе ноги, пытаясь перелезть через девятиметровую стену на американо-мексиканской границе, чтобы нелегально попасть в США. Видео произошедшего опубликовала Служба таможенного и пограничного контроля США, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Несмотря на цену, которую пришлось заплатить, мексиканец всё же достиг свой цели и попал в Америку - раненого доставили в один из госпиталей Палм-Спрингс. Теперь ему удастся задержаться в стране мечты на некоторое время. Личность мужчины не раскрывается. Отмечается, что медицинские расходы пострадавших при нелегальном пересечении границы оплачивают американские власти. По закону, после выздоровления мексиканца ждёт депортация.

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