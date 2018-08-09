Подруга столкнула 16-летнюю девушку с 18-метрового моста в реку - ВИДЕО
В Сети появилось шокирующее видео падения девушки с высокого моста в реку после толчка от одной из подруг в спину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
16-летняя девушка сильно ударилась об воду и получила многочисленные травмы в результате падения с высоты 18 метров. Известно, что пострадавшую госпитализировали с переломами нескольких ребер, многочисленными ушибами и травмами внутренних органов.
На видео видно, как стоящая на краю моста прыгунья опасается прыгать и несколько раз говорит "нет", однако внезапно одна из так называемых подруг сильно толкает ее в спину.
Инцидент произошел на реке Льюис в штате Вашингтон, США. Видео было опубликовано на видеохостинге.
По словам матери пострадавшей, ей предстоит долгое выздоровление.
"Я считаю, что толкнувшая подругу девушка должна быть осуждена. Это все могло закончиться смертью", - написала автор видео.
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