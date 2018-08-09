Уникальное захоронение майя показали в мексиканском музее - ВИДЕО

В Мексике в музее антропологии представили уникальную находку: останки людей древней цивилизации майя. По оценкам специалистов, возраст одного из скелетов достигает семи тысяч лет, двух других - четырех тысяч. Кости, осколки посуды и украшения археологи обнаружили во время раскопок в одной из пещер на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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