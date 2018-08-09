Германия "сливает" подержанные дизельные машины за границу

Популярность дизельных автомобилей в Германии после нашумевшего "дизельгейта" заметно упала. Помимо того, что снизились продажи новых автомобилей с моторами на "тяжелом топливе", резко вырос и экспорт подержанных машин за рубеж, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Объемы продаж пробежных автомобилей с дизельными моторами за границу за прошедший год увеличились в Германии примерно на 20%. Об этом сообщает издание Automobiwoche со ссылкой на исследование Института прикладной логистики университета Вюрцбурга-Швайнфурта и данные Ассоциации Европейского Бизнеса.

В списке стран, куда в первую очередь отправляются подержанные автомобили из Германии, в основном страны ЕС. Интересно, что самые высокие темпы роста экспорта/импорта демонстрирует Украина: поток дизельных машин в эту страну увеличился почти в полтора раза. Объяснять это специалисты предпочитают относительно низкими ввозными пошлинами. На второе место после Украины аналитики поставили Хорватию: жители этой страны приобрели на 89% больше дизельных автомобилей, чем ранее. Кроме того, весьма положительно к таким машинам относятся в Словении, Болгарии и Румынии.

Правда, специалисты уточняют, что в эти страны экспортируются в основном автомобили с большим пробегом (по всей видимости, как более дешевые). Более свежие дизельные машины из Германии (и соответствующие более жестким экологическим стандартам) предпочитают покупать в Испании, Австрии и Франции. Однако, в то же время в некоторых странах Европы популярность подержанных немецких автомобилей падает: например, в Норвегии и Швейцарии.

Что касается рынка новых дизельных машин, то он в Германии заметно сократился. По данным издания, сейчас он составляет примерно треть от всех продаж автомобилей, тогда как до "дизельгейта" доля продаж машин с такими двигателями приближалась к 50%.