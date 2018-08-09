ЧП в Ереване - мужчина прибил себя к скамье и требует Пашиняна - ФОТО
Чрезвычайный инцидент произошел в четверг днем в центре Еревана.
Как передает МЧС Армении, 9-го августа в 11:40 в службу "911" поступило сообщение о том, что на площади Республики в Ереване мужчина пригвоздил ноги к скамейке.
На место выехал один боевой расчет.
Житель Вардениса Армен Ераносян в беседе с Первым Информационным отметил, что два года назад его уволили с работы с Сотского рудника, у него взятые кредиты в размере почти 3 млн драмов, он не может их выплатить, дом конфисковали, жить не на что.
Он неоднократно обращался в различные уполномоченные органы - сельскую администрацию, областную администрацию, к Омбудсмену, но безрезультатно.
В 2016 году он уже совершал подобный крайний шаг - зашив себе рот. Сейчас гражданин требует встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.
Спасатели отпилили часть брусьев скамейки, к которым были пригвождены ноги пострадавшего (1976 г.р.), и передали его врачам Скорой помощи.
Он был доставлен в Первую клиническую больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!